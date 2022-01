FIFA da a conocer los tres finalistas al premio The Best

La FIFA anunció los nombres de los tres finalistas a los premios The Best, cabe resaltar que en estos galardones votan todos los actores posibles del fútbol: jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados. Los tres futbolistas finalistas al premio The Best son Lewandowski, Messi y Salah.

La entrega de todos los galardones de los The Best 2021, incluido el Premio a la Afición de la FIFA y el Premio Fair Play de la FIFA, tendrá lugar el 17 de enero en un programa televisivo que se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022