“Fue una decisión muy difícil, pero salir al extranjero siempre estuvo en mis metas”, comenta Pinto

El pasado jueves se hizo oficial la llegada del defensor guatemalteco de 28 años José Carlos Pinto al club Tacuary FBC (Paraguay) procedente del CSD Comunicaciones, este fichaje lo convierte en un nuevo legionario del fútbol guatemalteco.

#LegionariosGT | El Tacuary FBC de la Primera División de Paraguay 🇵🇾 le da la bienvenida al defensor guatemalteco José Carlos Pinto. Más detalles 👉🏻 https://t.co/Gl8BmkLSQS pic.twitter.com/STXKxFd1Oi — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 7, 2022

Pinto viajará a Paraguay el próximo martes para incorporarse a los entrenamientos del “Gigante de Barrio Jarra” de cara al inicio del campeonato de Primera División paraguaya.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, el nuevo legionario habló sobre el fichaje y su futuro en el equipo guaraní, el cual le dará la primera oportunidad de jugar fuera de Guatemala.

¿Cómo se dio su fichaje por el Tacuary?

Inicio porque Carlos Avedissian, con quien tuve la oportunidad de jugar en Antigua, puso mi propuesta de cara a las nuevas contrataciones del club y así surgió la oportunidad de ir a jugar a Paraguay.

¿Fue difícil la decisión de salir a jugar al extranjero?

Es una decisión muy difícil la que se tomó, pero salir al extranjero siempre estuvo entre mis metas. Cuando se dio lo platiqué con mi familia y fue duro también salir de Comunicaciones por lo que representa, pero poder dejar esta zona de confort es parte de nuestra vida futbolística, ya estoy muy ilusionado de poder llegar entrenar y jugar el primer duelo oficial.

¿Se cumple un sueño al convertirse en legionario?

En una charla con mi familia, mi papá me dijo que desde muy pequeño quise ser futbolista, me comentó que pasábamos en bus por la federación yo le decía que quería jugar ahí con la selección y que luego me iría a jugar al extranjero.

¿Recibió consejo de algún compañero de profesión?

Con Gordillo, quien recientemente tomó una decisión similar, hay una buena amistad, siempre hay dialogo y me preguntó como iba todo. Pero con quien más hablé de esto fue con José Manuel “el Moyo” Contreras, el ya pasó por el momento que pasé y el me ha dado su consejo.

Tacuary es el primer paso para estar en el escenario internacional…

Desde el club me hicieron ver en el proyecto, la idea de ellos es hacer una futura venta y me motivó porque se lo que ellos hacen, esto me ayudó mucho para tomar la decisión.

Mensaje de Luis Fernando Tena

En selección nacional tuve un dialogo con Luis Fernando Tena, el me expresó su apoyo hacia a mí y quiere que esté bien. Quedamos de volvernos a llamar cuando esté instalado en Paraguay. Le hice ver que mi prioridad es jugar para selección aunque estando allá también dependerá de el club.

