El telescopio James Webb está completamente desplegado en el espacio

El Telescopio Espacial James Webb completó este sábado con éxito la última etapa de su despliegue, junto con la de su espejo principal, y ya se encuentra en su configuración definitiva para poder comenzar, en poco más de cinco meses, su exploración del cosmos.

Ese icónico espejo principal del telescopio mide alrededor de 6,5 metros de diámetro y debido a que el telescopio era demasiado grande para caber en el cono de la nariz de un cohete en su configuración operativa de despegue, se transportó con sus dos lados plegados.

La primera de estas dos alas se desplegó el viernes y la segunda abrió el sábado por la mañana, según lo planeado, dijo la NASA.

El despliegue ha sido una tarea compleja y desafiante, según la NASA, el proyecto más desalentador que se haya intentado jamás.

Webb, el telescopio espacial más potente jamás construido y sucesor del Hubble, despegó en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa el pasado 25 de diciembre y se dirige a su punto orbital, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Su tecnología infrarroja le permite ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron hace 13.500 millones de años, brindando a los astrónomos una nueva perspectiva de la época más temprana del Universo.

