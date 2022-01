El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron trasladados a la Torre de Tribunales para comparecer en una audiencia por el caso La Línea.

Se tiene previsto que este lunes se inicie el juicio contra los exgobernantes y otros 26 señalados de integrar una red dedicada a la defraudación aduanera.

El referido caso de corrupción surgió en abril de 2015 como resultado de investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El debate contra los implicados en las irregularidades está cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B.

Entre los delitos que se les atribuyen a los acusados se encuentra asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Durante la diligencia, el expresidente Pérez Molina detalló que por una decisión administrativa se pone a todas las partes del proceso en riesgo de contraer el Covid-19, pues aseguró que no se asignó un espacio adecuado.

“Soy una persona de alto riesgo para el tema del Covid-19 y me he cuidado muchísimo para que ahora me vengan a exponer en una situación donde no se está cumpliendo el mínimo de las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud”, destacó.