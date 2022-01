Tres muertos en presunto ataque con drones en Abu Dabi

Al menos tres personas murieron este lunes en un presunto ataque con drones en unas instalaciones de abastecimiento de petróleo en Abu Dabi, informó la policía local, mientras que los rebeldes yemenitas anunciaron una campaña de gran envergadura contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las víctimas son dos personas de nacionalidad india y otra de origen paquistaní, quienes murieron tras la explosión de camiones cisterna en una planta de la empresa de petróleo ADNOC y de un incendio que afectó un área de construcción cerca del aeropuerto de Abu Dabi.

La policía informó que en los dos lugares se encontraron “pequeños objetos voladores”, sugiriendo que los ataques fueron deliberados.

Este tipo de acciones violentas son inéditas en Emiratos Árabes Unidos, un lugar conocido por ser un lugar tranquilo en la agitada región de Medio Oriente.

“Investigaciones preliminares indican que se detectaron pequeños objetos voladores, posiblemente drones, que cayeron en dos áreas y habrían provocado la explosión y el incendio”, dijo la policía en un comunicado.

Los rebeldes hutíes de Yemen no reivindicaron las acciones pero un portavoz de estas milicias anunció que lanzarían una “operación militar de envergadura en Emiratos Árabes Unidos”.

“Las fuerzas armadas indicaron que anunciarán importantes operaciones militares en EAU en las próximas horas”, indicó el vocero militar Yahya Saree, por medio de Twitter.

4-The armed forces have determined to defend the people and the country by all available means, and that the combat zones would be a holocaust for them.

— Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) January 14, 2022