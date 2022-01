Jugadores del Aston Villa son agredidos en el estadio del Everton

Un seguidor del Everton fue arrestado después de que Lucas Digne y Matty Cash, del Aston Villa, fueran golpeados por una botella de plástico lanzada desde la multitud durante el partido de la Premier League entre ambos equipos.

“Las investigaciones en conjunto con la policía están en curso. El club emitirá prohibiciones a cualquier fanático identificado que arroje objetos”, se lee en un comunicado del Everton.

El lateral francés Lucas Digne se unió al Aston Villa procedente Everton hace dos semanas después de pedir su salida debido a la mala situación del club y los constantes ataques de los aficionados.

“Lo que ha pasado y algunas cosas que se han dicho de mí en el último mes me han puesto muy triste, pero no entraré en una guerra de palabras con nadie”, escribió Digne en una publicación en Instagram.

Las cifras publicadas el viernes mostraron que los arrestos en los partidos de fútbol de las cinco principales ligas inglesas están en sus niveles más altos en años, y el desorden de los fanáticos “empeoró” según el líder policial del fútbol del Reino Unido.

Los datos más recientes abarcan la primera mitad de esta temporada, que ha visto el regreso de los fanáticos a los estadios llenos después de un año de cierres y restricciones.

Ha habido más de 800 arrestos relacionados con el fútbol en los primeros seis meses de la campaña, junto con más de 750 incidentes de desorden denunciados.

“Fue una locura, me golpeó directamente en la cabeza”, dijo Cash a BT Sport después del partido.

El técnico interino del Everton, Duncan Ferguson, también calificó el incidente de “vergonzoso“.

