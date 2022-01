Eugenio Derbez confiesa que “no quería” ser papá de Aislinn

Eugenio Derbez es uno de los personajes más reconocidos de la comedia mexicana. Sin embargo, muchos detalles de su vida íntima muy pocos conocen.

Durante una entrevista con el comunicador Yordi Rosado, el actor se sinceró sobre distintos pasajes de su vida.

Entre ellos, el momento en que se enteró que sería padre por primera vez con Gabriela Michelle, quien es la madre de Aislinn Derbez.

Recordó que no se sentía listo para ser padre cuando su expareja resultó embarazada, puesto que era aún muy joven y todavía no tenía solvencia económica para sostener a un niño.

“Yo tenía 23 años, y la verdad es que (Gabriela) y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo. Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’.

Y me apaniqué y le dije ‘no quiero ser papá’. Entonces ella dijo ‘vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti’” expresó durante el encuentro disponible en YouTube.

El actor y su hija

Eugenio Derbez añadió que a pesar de no querer convertirse en padre, tampoco tenía intenciones de romper lazos con su primogénita:

“Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable”.

“No tenía en qué caerme muerto, estudiaba cine, vivía con mis papás”, continuó Eugenio, quien describió que su situación económica era especialmente mala.

Razón por la que tuvo que trabajar en distintos oficios, incluso como mesero o limpiaparabrisas.

También dijo que la película “No se aceptan devoluciones” fue una manera de rendir tributo a su hija y a esta historia en particular.

“Era una especie de homenaje a Aislinn y siempre me sentí culpable. Nunca le he ocultado esta historia, me agarró muy chavito, yo no entndía que era la paternidad y me espanté. No quería ser papá, pero Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que pasara”, continuó sobre este tema.