Más de 30 desaparecidos tras naufragio frente a las costas de Florida

Más de 30 personas se encuentran desaparecidas después del naufragio del barco en el que viajaban frente a las costas de Florida, en el sureste de EE. UU., según informó la Guardia Costera en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses informaron este martes que, concretamente, buscan a 39 personas, cuyo paradero es desconocido desde que el barco en el que viajaban volcara en aguas del estado de Florida.

El hecho ocurrió el sábado, de acuerdo con la Guardia Costera.

“Vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Miami recibieron el reporte de un buen samaritano que rescató a un hombre aferrado a un barco volcado aproximadamente a 45 millas al este de Fort Pierce Inlet”, señala el texto compartido en las redes sociales de la entidad.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR

Según el comunicado, la alerta se dio luego de que una persona informara que rescató a un hombre que se encontraba aferrado a una embarcación volcada unos 72 kilómetros al este de Fort Pierce Inlet, en el Atlántico.

Tras ser socorrido, el individuo relató que zarpó la noche del sábado desde Bimini, en Bahamas, en un barco junto a otras 39 personas. Aseguró que un temporal hizo naufragar la embarcación, ocasionando la tragedia.

El hombre agregó que ninguna de las personas que cayeron al agua llevaba chaleco salvavidas. De momento, se desconoce el destino de las mismas.

“Los equipos de la Guardia Costera de aire y de tierra están buscando activamente a personas en el agua”, agrega el comunicado de la Guardia Costera.

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet.

More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022