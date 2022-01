Adelanto de “Pinocho”, nueva película de Guillermo del Toro, sorprende a cibernautas

“Pinocho” de Guillermo del Toro ha presentado las primeras imágenes de su pequeño narrador, el grillo que vivió “en el corazón del niño de madera”.

En este adelanto, Pepito Grillo enciende una vela, abre su diario personal y empieza a escribir su versión del relato.

“Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así. No exactamente”, dice el grillo. “Yo soy Sebastián J. Grillo, estuve allí. De hecho, viví… Llegué a vivir en el corazón del chico de madera”, agrega.

Get a peek inside the workshop with GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO. This stop-motion musical reimagining of the classic tale comes to Netflix this December. #PinocchioNetflix pic.twitter.com/aNR13cXyuM

