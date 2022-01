VIDEO | Paciente no vacunado contra el Covid-19 no es candidato para transplante de corazón

Un hospital de Boston rehusó un trasplante de corazón a uno de sus pacientes por no estar vacunado contra el Covid-19 argumentando que el procedimiento sería un fracaso, reportaron medios televisivos de Estados Unidos.

Interrogado por la AFP, un portavoz del hospital Brigham and Women confirmó en un comunicado que la vacuna contra el coronavirus era “requisito” para todos los candidatos a trasplantes de órganos.

David Ferguson, padre del paciente, habló con las cadenas CNN y ABC sobre el combate de su hijo de 31 años contra “la muerte” y dijo que estaba “al límite de sus fuerzas”.

El paciente, que necesita un trasplante de corazón en este hospital de Boston, se niega a vacunarse contra el coronavirus. “Esto fundamentalmente va en contra de sus principios, no cree en ello”, justificó Ferguson.

Y como el hospital Brigham and Women “aplica esta política (…), lo tacharon de la lista de trasplantes cardíacos”, se quejó el padre.

En un comunicado transmitido a la AFP, el hospital de Boston explica que su “sistema de cuidados requiere varias vacunas recomendadas por las autoridades de salud, incluida la vacuna contra el Covid-19”.

La vacunación, junto a “la disciplina de vida, crea las mejores condiciones para el éxito de la operación (…) y optimiza la supervivencia del paciente después del trasplante, especialmente porque el sistema inmunitario está drásticamente debilitado”.

Nationally, more than 100,000 candidates are on waitlists for organ transplantation. With a shortage of available organs, we do everything we can to ensure that patients who receive a transplanted organ have the greatest chance of survival. Read more here: https://t.co/bBQwtxzP7D

— Brigham and Women's Hospital (@BrighamWomens) January 26, 2022