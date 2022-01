VIDEO. Sacerdote amenaza a su amigo el día de su boda

Un sacerdote muy conocido en Galveston, Texas, Estados Unidos, llamado David Moses, quien actualmente tiene 27 años y que decidió ingresar al seminario cuando tenía 18, sorprendió a su mejor amigo al realizar una confesión en su boda.

El religioso subrayó que es un don ser llamado por Jesús a una edad temprana, el ser convocado a “abandonar todo lo que podría llegar a ser en el mundo y apostarlo todo en Cristo”.

Quienes lo conocen, aseguran que el padre Moses es un revolucionario de la iglesia católica por la manera en cómo difunde la palabra de Dios, de una forma moderna y con gran sentido del humor.

Así lo demostró en un video que se volvió viral en Twitter, en donde se le ve precediendo la boda de uno de sus mejores amigos llamado Zachary Harvey, a quien le lanzó una “amenaza” en venganza por haberle robado a su exnovia.

El sacerdote comenzó su sermón explicando que él y Zachary son grandes amigos desde la infancia y que su primer gran amor fue la hermana de este llamado Maegan, quien ahora se encuentra felizmente casada.

“Maegan también fue la primera chica de la que me enamoré. Era segundo grado. Pero no te preocupes, Tyler, ya terminé con ella”, les dice el padre Moses a la hermana y cuñada del novio.

Luego, el padre prosiguió la ceremonia, dirigiéndose al novio, a quien le dirigió unas palabras que dejó atónitos a todos los presentes.

“Zachary y yo estábamos juntos en el mismo grupo de jóvenes de secundaria. Salí con una chica de este grupo durante un mes. Rompió conmigo para salir con Zachary. Zach me robó a mi novia. Está bien. Desde entonces, he estado planeando mi venganza. Me hice sacerdote y ahora, 13 años después, voy a sabotear su boda”, pronunció el padre Moses para luego soltar la carcajada y demostrar así que todo se trataba de una broma.