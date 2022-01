¡Son millonarias! Las 5 usuarias que más dinero ganan en OnlyFans

OnlyFans es un sitio web donde los creadores de contenido pueden poner la tarifa que desean obtener, ganancias que dependen del número de seguidores que consigan.

Sin embargo, hay algunas mujeres que tienen más éxito que otras, y no precisamente tienen que ser celebridades para obtener ganancias millonarias.

El sitio de softwares en Reino Unido, MrQ, comparó los sueldos de las cuentas con mejores ingresos y más populares de la plataforma con los honorarios de un profesional.

Lamentablemente, estas reflejaron que todos esos memes de que en la plataforma de iría mejor que estudiando una carrera, ¡son verdad!.

Al parecer desempeñarte como profesionista no amplía tanto tu cuenta bancaria como vender fotos sensuales.

MrQ comparó las carreras más comunes como medicina, derecho y docencia, y no es de sorprender que ya se hayan dado a conocer varias historias de profesoras, enfermeras y hasta científicas que dejan su empleo por ganar más dinero en la página.

La persona con más ganancias en OnlyFans es la usuaria gem101 con 29 millones de dólares al año, seguida de Milamondell con 18 millones de dólares, y en tercer lugar Brienightwood con 8.5 millones.

Este conteo se obtuvo analizando el número de suscriptores y el precio de suscripción. Por supuesto estas cifras pueden aumentar muchísimo si se toma en cuenta que los creadores de contenido cobran un extra por imágenes o videos privados y personalizados.

La empresa que realizó el cálculo también informó que puede que haya alguien que gane más dinero, pues no todos son transparentes con la cifra real de sus fanáticos.

Un médico general británico gana en promedio 100 mil dólares al año con 20 años de experiencia, mientras que uno recién egresado se lleva poco más de 55 mil. Esto es casi 270 veces más que las mujeres y sus curvas.

