Sin nada de ropa, así se deja ver Evaluna en la etapa final de su embarazo

Desde que Camilo y Evaluna Montaner revelaron la noticia de que esperan a su primer hijo, ninguno ha dejado de compartir detalles del embarazo.

La cantante no ha parado de presumir cómo luce y recientemente se dejó ver desnuda para mostrar la recta final de esta hermosa etapa.

Tapando sus senos con las manos, la también actriz presumió su embarazo. El pequeño Índigo llegará a finales de marzo.

En su cuenta de Instagram, la hija del cantautor Ricardo Montaner mostró ocho imágenes. En una de ellas, en blanco y negro, se aprecia su baby bump desnudo.

En la tercera imagen destaca una cocina vintage color azul y la siguiente es un video corto sin audio en el que se aprecia el conmovedor movimiento de Índigo dando pataditas a su vientre.

Al principio la pareja trató de mantener en secreto el sexo del bebé. Sin embargo, la mamá de la artista reveló el género del bebé por error.

Marlene Salomé asistió a un programa de televisión en el que habló de la nueva marca de bebé que está lanzando junto a Evaluna y se le salió decir que: “Puede que tengan una niña”.

Evaluna tuvo como invitados especiales a Rich Wilkerson Jr. y su esposa Dawn Chere, Pastores de VOUS Church de Miami.

En un nuevo episodio de su podcast de “En La Sala”, ellos hablaron de salud mental, la soledad, la espiritualidad y de problemas para concebir.

Fue justo en este último tema en el que se sinceró y compartió que los médicos le habrían dicho que era imposible para ella convertirse en madre.

La conversación inició con los Wilkerson hablando de los problemas de infertilidad que atravesaron y de cómo su fe los mantuvo siempre unidos.

Por eso se animó a compartir su experiencia: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.