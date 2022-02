“Creo que estamos creando un amor mutuo (con la afición) y eso es bueno”, comenta Rotondi

Una de las figuras del clásico 319 fue el argentino Matías Rotondi, el delantero de Municipal fue el encargado de anotar los dos goles del encuentro para la institución escarlata en el partido que les dio los tres puntos (2-0) sobre Comunicaciones.

#Clásico319 | ¡EL CLÁSICO ES ROJO! 😈🔴 Con doblete de Matías Rotondi, Municipal se lleva el triunfo ante Comunicaciones en el Clásico 319 Municipal 😈 2-0 Comunicaciones 👻 📷: @noel_solis pic.twitter.com/YnbNcQdTwt — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 2, 2022

Quien fuera goleador del Apertura 2021, Matías Rotondi, ya se encuentra en las primeras posiciones de goleo gracias a sus tres tantos como escarlata en cuatro jornadas.

Al finalizar el encuentro, el ariete del equipo rojo habló con la prensa de Municipal y dio unas palabras luego de ser figura importante en su primer clásico.

“Para mí era el primer clásico y que sea de esa manera (victoria) es algo increíble. Me pone muy feliz que el equipo vea que puedo aportar”, comentó el jugador que de apoco se nota más cómodo en Municipal.

No fue hasta la fecha tres que Rotondi pudo anotar y momento que, luego de ser goleador el torneo pasado, era esperado con ansias por la afición roja. “El club me contrató para hacer goles y cada vez me voy sintiendo más cómodo”, expresó.

Agradecido con la afición

Luego de llegar como uno de los fichajes estelares en Municipal, el ex Malacateco se mostró feliz con el apoyo de la afición escarlata. “El apoyo de la afición es increíble, desde mucho antes que llegara al club me mostraba su apoyo”, agregó.

“Creo que estamos creando un amor mutuo y eso es muy bueno”, concluyó.

Los goles de Rotondi en el clásico 319

El primer gol del argentino llegó luego de que Municipal recuperara el balón desde un ataque de Comunicaciones. Los rojos armaron una contra iniciada con un pase de Marlon Sequén a Jaime Alas y el salvadoreño aprovechó el espacio y para seguir la contra, luego, desde la banda izquierda, realizó un centro a la cabeza de Rotondi y el argentino puso el 1-0 en El Trébol.

Con el inicio de la segunda parte se seguía mostrando el dominio rojo, cuando transcurrían 59 minutos, un robo de Renato Sequén terminó en pase abierto para Jesús Isijara y el mexicano, ante el achique de Kevin Moscoso, pasó el balón a Rotondi, quien, a portería vacía, envió el balón al fondo de la red poniendo el definitivo 2-0 en el marcador.