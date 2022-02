El Gobierno informó que la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango avanza en un 23% y se espera que los trabajos concluyan en noviembre de 2022.

Este centro hospitalario tendrá capacidad para hospitalizar a 350 pacientes, detalló el presidente Alejandro Giammattei durante una visita que realizó ayer en el área donde se edifica el proyecto.

Añadió que esta obra representará un cambio radical desde su edificación, disposición y sobre todo en el tamaño.

Según Giammattei, el centro asistencial llevará por nombre “Hospital Taiwán-Chimaltenango”, en agradecimiento a la República de China-Taiwán, que donó la construcción del edificio.

El mandatario estuvo acompañado por el embajador de China-Taiwán, Li-Cheng Cheng, el ministro de Salud, Francisco Coma, y otras autoridades de Gobierno.

En tanto, el diplomático mencionó que el aporte para Guatemala se dio por considerar que es fundamental fortalecer la red de servicios de salud para garantizar la calidad de vida del pueblo.

Durante la visita se anunció que se solicitó la autorización para replicar este diseño en Mazatenango, Suchitepéquez, donde se tiene previsto construir otro centro asistencial.

Superb to see Amb. Cheng join #Taiwan's🇹🇼 good friend @DrGiammattei at the construction ceremony for Chimaltenango Hospital. We thank #Guatemala's🇬🇹 president for his support & touching recognition of the ways in which #TaiwanCanHelp. Action, not words, achieves #HealthForAll! https://t.co/qgl4bE5J1a pic.twitter.com/gc08hX4Aqe

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) February 4, 2022