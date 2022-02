Encuentran muerta a Holly Parker, famosa actriz de cine para adultos

Holly Parker, una famosa estrella de cine para adultos y personalidad de OnlyFans, murió a sus 30 años.

Según informó su amiga cercana y colega estrella, Brooke Zanell, la artista fue encontrada muerta en Kokomo, Indiana, Estados Unidos.

“Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, ayer perdimos a @TheHollyParker”, publicó Zanell en Twitter.

It it with greatest sorrow and devastation that I her sister, inform you the world … yesterday we lost @TheHollyParker , My right hand man, the bread to my butter, my singing partner, my travel companion, my baby sister has left this earth omg it’s just to much for me !!! pic.twitter.com/V7Em6S0CKn

