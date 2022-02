Rara aparición pública de Isabel II antes de sus 70 años de reinado

Elizabeth II dio una recepción el sábado en su residencia de Sandringham, antes de celebrar el domingo sus 70 años de reinado en la intimidad, una de las raras apariciones de la reina desde su breve hospitalización en octubre.

“El 6 de febrero, la Reina será la primera monarca británica en celebrar un jubileo de platino”, añadió.

En las fotos, sonriendo, vestida con un traje azul claro y adornada con un collar de perlas y un bastón en la mano, la reina cortó un pastel preparado para la ocasión por un residente local, que llevaba el emblema del jubileo de platino.

Entre los invitados se encontraba la ex cocinera Angela Wood, que contribuyó a la creación del “Coronation chicken” o “Pollo Reina Isabel”, ahora un clásico de la gastronomía británica, pollo frío envuelto en salsa de curry cremosa que se sirvió en el banquete de la coronación de Isabel II en 1953.

El estado de salud de la soberana preocupa a los británicos desde que fue puesta en reposo por sus médicos en octubre y pasó una noche en el hospital para exámenes “preliminares”, cuya naturaleza nunca se fue especificada.

Desde entonces, ha reducido considerablemente sus actividades.

The Queen has hosted a reception for local community groups at Sandringham House on the eve of Accession Day.

Her Majesty is the first Monarch in history to reach the historic milestone of 70 years on the throne. pic.twitter.com/LQOk9ZjAuU

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022