100 y 600: Los récords históricos que Jairo Arreola alcanzará pronto

El guatemalteco Jairo Arreola, jugador de Guastatoya, se ha convertido en uno de los futbolistas de mayor trayectoria en la Liga Nacional y en este Torneo Clausura podría alcanzar dos récords históricos en su carrera.

Jairo es uno de los jugadores con mayor trayectoria en la máxima categoría del balompié nacional, a pesar de que solamente ha vestido la camiseta de tres equipos, Comunicaciones, Antigua GFC y Guastatoya, con los dos ha salido campeón.

Y en una amena charla con El Mejor Equipo, de Emisoras Unidas, Jairo habló de sus cifras, la felicidad y la nostalgia que lo invade.

Estás cerca de tu gol 100…

No soy mucho de llevar mis estadísticas, pero me lo han dicho las personas que se dedican a eso y qué bueno, es una motivación extra para mí.

¿Harás alguna celebración especial?

No, todo normal, la prioridad es que el equipo se quede con los 3 puntos y siga en los primeros lugares de la tabla. Si después se vienen goles o asistencias, enhorabuena.

Casi anotaste el fin de semana…

Sí, tuve una oportunidad clara y fallé. Tuve el deseo de anotar y volver a celebrar, pero lastimosamente no se dio, pero así es el futbol, lo único que me ha dejado a mí esta hermosa carrera es que fallo tras fallo lo único que queda es levantar la cabeza y seguir trabajando.

Entrar al club de los 100 no es fácil, pero también estás a 8 partidos de cumplir 600 en la Liga Nacional y ser el único que pueda cruzar esa frontera…

Esto me da nostalgia porque recuerdo tanta historia, tantos años de carrera, tantos años de esfuerzos y sacrificios, y al escuchar esos números me da nostalgia porque sé que cada vez falta menos también para llegar al ocaso de mi carrera, cada vez falta menos para que esto se acabe, para que este sueño, que al final se cumplió, llegue a su fin. Pero en parte también estoy muy alegre y agradecido con Dios y con mi familia que siempre están conmigo. Es bonito saber que hay personas que se fijan esos números y es bastante satisfactorio.

También podrías convertirte en el máximo ganador de títulos… ¿Cómo visualizas tu vida fuera del futbol?

La verdad no me visualizo fuera del futbol, quiero seguir trabajando en esta linda profesión. Ya tengo mi licencia A de entrenador y quiero seguir trabajando. Quiero dedicarme a ser un formador, tuve buenos formadores como Ivan Sopegno, Willy Olivera y Antonio Torres Cervín, quiero ser formador de jóvenes para que ellos no cometan los errores que yo cometí y hagan cosas diferentes, porque tal vez por eso no logré trascender fuera del país.

¿Saliste en alguna ocasión?

En el 2012 tuve la oportunidad de ir a Eslovaquia, firmé un pre contrato y el contrato final lo firmaría allá, estuve como un mes y lastimosamente no se dieron las cosas y tuve que regresar (a Comunicaciones) y eso fue lo más cercano que estuve de salir del país. Me hubiera gustado estar bastante fuera del país, pero no se me dio, no puedo decir que sufrí mucho al no salir, pero sí lo hubiera deseado.

Solo ha estado en tres equipos…

Es una bendición haber estado en tres equipos nada más, clubes muy serios y organizados. Me gusta la estabilidad en un club y estar el máximo tiempo que se pueda. He sido muy dichoso, es difícil mantenerse en un solo equipo, estoy agradecido con directivos, afición y compañeros, todo ha sumado para mi estabilidad. Ahora estoy muy feliz en Guastatoya y espero que acá también podamos ganar títulos.