¿Qué fue de Daiana Guzmán?, la presunta víctima de abuso de Kalimba

Kalimba casi vio su carrera acabada cuando la joven Daiana Guzmán lo acusó de haberla violado en un hotel de México.

Según denunció Guzmán, el artista la invitó a ella y a otra menor de edad a su hotel. Ambas aceptaron irse con él y otros integrantes de su staff.

Aunque la acompañante de Guzmán, Taili, sostuvo que consintió tener relaciones sexuales con el cantante, dijo ignorar si Kalimba abusó de Daiana.

La Procuraduría de Quitana Roo giró una orden de aprehensión contra la celebridad. Fue arrestado y tuvo que pagar una fuerte suma de dinero por abogados para salir libre.

Tras el escándalo, la joven recibió ofertas para posar en la revista Playboy. Se especula que cobró alrededor de 100 mil pesos mexicanos por quitarse la ropa para le revista de caballeros en México. También incursionó el mundo de la música y lanzó su sencillo “Bom Bom” en 2012.

Actualmente, Daiana está casada y tiene tres hijos. Ahora, Kalimba ha decidido hablar sobre las denuncias de la joven, las que él negó tajantemente asegurando que el pasado de Guzmán pudo haber influenciado que ella inventara esa historia.

El año pasado, Kalimba ofreció una entrevista a Yordi Rosado y agregó que él nunca tuvo algo que ver con ella.

Según el cantante, Daiana decidió seguirlo a su habitación en donde supuestamente ella le ofreció tener sexo pero él se negó y se fue a otro cuarto.

“Ella bajó al otro cuarto y dijo que ¿Qué haces?. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thaili, quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió”.

Actualmente Thaili mantiene una relación de amistad con Kalimba y tiene una carrera como modelo.

