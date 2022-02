VIDEO. ¡Llegó el segundo! Rams se coronan como campeones del Super Bowl

La espera finalmente acabó. Este domingo se celebró el Super Bowl LVI, Bengals y Rams se enfrentaron en un apasionante juego en el lujoso y majestuoso SoFi Stadium en la ciudad de Los Ángeles, California.

Con brillantes actuaciones de Matthew Stafford y Cooper Kupp, los Rams vencen 23-20 a los Bengals y conquistan su segundo Super Bowl, los Bengals se quedan nuevamente en el camino.

THE @RAMSNFL ARE SUPER BOWL LVI CHAMPIONS! #SBLVI #RAMSHOUSE pic.twitter.com/PueeR6DfhA

El primer cuarto no defraudó, las anotaciones no se hicieron esperar, los Rams fueron los que tomaron la ventaja en el marcador en el SoFi Stadium.

Tremenda recepción de Odell Beckham Jr. El pase de Stafford encontró al receptor estrella de los Rams, un crack que ha demostrado su gran talento y porqué los Rams apostaron por él como figura. Los Rams tomaban la ventaja en el Super Bowl LVI.

OBJ'S FIRST CATCH IS A TOUCHDOWN. #RamsHouse @OBJ

Ya en el segundo cuarto, la dupla Stafford-Kupp se haría presente para aumentar la ventaja a favor de Los Ángeles Rams. Gran pase de Matthew Stafford para encontrar a Cooper Kupp en total soledad en la zona de anotación. Los Rams intentaron la conversión de dos puntos, pero la defensiva de los Bengals bloqueó la jugada.

De aplaudir la labor de Odell Beckjam Jr., quien fue pieza clave en la serie ofensiva.

Los Bengals lograron acercarse previo al final del segundo cuarto. Quién iba a decir que el primer pase de Touchdown de los Bengals no iba a salir de las manos de Burrow.

El RB Joe Mixon encontró a Tee Higgins para colocar el 13-10. Cincinnati acertó con la jugada trampa, los Rams no supieron responder.

JOE MIXON THREW A TD IN THE SUPER BOWL. #RuleItAll

Joe Burrow y los Bengals iniciaron de forma meteórica el tercer cuarto. ¡Vaya manera de empezar la segunda mitad! Por primera vez los Bengals tomaban la delantera tras la conexión entre Burrow y Higgins. Aunque se discutió si el touchdown debió subir al marcador después de ver que Higgins agarró del casco a Ramsey, se les escapó a los árbitros.

Y en la siguiente jugada, Matthew Stafford fue interceptado, los Bengals vivían su mejor momento en el partido, dicha intercepción derivó en gol de campo para los Bengals que ampliaban su ventaja.

Burrow to Higgins for 75 yards and the @Bengals have the lead! #RuleItAll

A pocos minutos del final del encuentro, los Rams volvieron a retomar la ventaja, una gran serie ofensiva liderada por Matthew Stafford y Cooper Kupp derivó en la anotación de los carneros.

Cooper Kupp le devolvió la ventaja a los Rams, gran pase de Matthew Stafford a falta de 1:25 para que finalizar el encuentro. Enorme trabajo de la línea ofensiva.

IT'S BEEN COOPER KUPP ALL YEAR.

HE DOES IT AGAIN. #RamsHouse

📺: #SBLVI on NBC

📱: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/02QlsZmirX

— NFL (@NFL) February 14, 2022