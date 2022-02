VIDEO. “Siempre Positivo”, comentó Marco Pappa previo a conocer su sentencia

El Tribunal Primero de Femicidio dio a conocer la sentencia hacia el exfutbolista Marco Pappa por violencia en contra de su ex pareja Andrea Aparicio, el ex jugador fue condenado a 5 años de prisión inconmutables este lunes.

#AHORA El exfutbolista Marco Pablo Pappa ya se encuentra en la sala donde el Tribunal Primero de Femicidio dictará sentencia | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/6maUaU3LVn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 14, 2022

El ex jugador solo pasará al rededor de 7 meses más en prisión debido a que durante este proceso ha pasado más de un año retenido de su libertad.

No se apelará la decisión

La defensa del jugador encabezada por el abogado Gustavo Juárez dijo que no apelarán la decisión del juzgado. “De parte nuestra como defensa no apelaremos. Es una decisión que no compartimos, pero respetamos”, comentó el abogado.

#AHORA Se espera que, tras cumplir la condena, Pappa se reincorpore a su vida deportiva con el equipo de segunda división, San Pedro FC | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/hmCkacmO9I — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 14, 2022

Además, Juárez es parte de la directiva de San Pedro F.C. (Equipo de la Primera División) y dijo que se mantiene sobre la mesa la opción de ser garantes del jugador en el caso que se llegara a necesitar esta decisión, la cual ya ha sido denegada previamente.

Cuando Pappa recupere su libertad se la ofrecido el retorno a la sociedad como jugador de fútbol profesional, esto, debido a que ambas partes ya tienen un contrato firmado. “Cuando Marco obtenga su libertad puede ser inscrito en la liga”, comentó Juárez.

El inicio del proceso

Este proceso inició luego de que Pappa fuera denunciado por la que en ese entonces era su pareja, Andrea Aparicio, y desde el 31 de agosto de 2020 fue ligado a proceso por Violencia Contra la Mujer en su Manifestación Física por el Juzgado de Turno de Femicidio.

El juicio tuvo su primera audiencia el jueves 2 de febrero, la cual tuvo como detalle la negación del arresto domiciliario a Pappa, esto ante un posible riesgo de fuga, por lo que, siguió retenido en la cárcel de Mariscal Zavala.

El pasado viernes 11 de febrero de 2022 se llevó a cabo la segunda audiencia en el Tribunal de Femicidio ubicado en la zona 10 capitalina.

Escoltado por dos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y sosteniendo el libro “La batalla de Morfeo” escrito por el novelista nacional Alan Tenenbaum, Marco Pappa acudió este viernes a la segunda audiencia de su juicio.

Así llegó Marco Pappa a la audiencia del juicio que se sigue en son contra por violencia contra la mujer. pic.twitter.com/nM0pedgzIo — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 11, 2022

Luego de dos audiencias durante este proceso, el exjugador conoció su condena, la cual fue de 5 años inconmutables.