VIDEO. ¡Insólito! Jugadora de Nueva Zelanda anota un Hat-Trick de autogoles en 36 minutos

La defensa neozelandesa Meikayla Moore metió tres goles en propia puerta en la derrota 5-0 ante Estados Unidos el pasado domingo en la segunda jornada del minitorneo anual de fútbol femenino SheBelieves Cup.

Start to finish, we found the net one way or another. 🇺🇸 pic.twitter.com/W5jEiHs7Lb — U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 21, 2022

Moore, jugadora del Liverpool inglés, anotó los tres primeros tantos en la primera mitad del juego, celebrado en Carson (California), y fue sustituida completamente abatida en el minuto 40.

El primer gol llegó en el minuto 5 cuando Moore, al tratar de despejar un centro desde la izquierda de Sophia Smith, remató involuntariamente la pelota en su portería.

Solo un minuto después, un servicio desde la derecha de Sofía Huerta al área pequeña impactó en el rostro de Moore y entró en el arco neozelandés.

Nuestra defensa @MeikaylaMoore estaba jugando con Nueva Zelanda🇦🇺 vs USA🇺🇸 y ha tenido una tarde terrorífica al cometer 3 autogoles❌⚽️ y ser sustituida al minuto 40'. En la foto siendo consolada por su Compañera, mucho apoyo para nuestra red❤💪 #YNWA pic.twitter.com/98AhCOjnS0 — La Taberna de Bill y Bob (@TabernaBillyBob) February 20, 2022

En el 36 llegó el desafortunado triplete de Moore que, cuando le llegó la pelota en un pase de la muerte de Margaret Purce, la introdujo de nuevo en su portería con la zurda.

Moore, de 25 años, se quedó unos segundos doblada hacia delante y al minuto 40′ fue retirada del campo y consolada en la banda por sus compañeras.

UN HAT-TRICK EN SU PROPIA PORTERIA. 😲 Estados Unidos 🇺🇸 ganaba en la primera parte 3-0 a Nueva Zelanda 🇳🇿 con tres autogoles de Meikayla Moore. Salió de cambio antes de terminar la primera parte. 😕 #USAvNZL #USWNT pic.twitter.com/3HyvLlKW6e — Mente Futbolera (@somoslamente) February 20, 2022

Estados Unidos selló el triunfo con dos dianas más de Ashley Hatch en el 51 y de Mallory Pugh en el 90+3.

Al finalizar el encuentro, la Federación de Nueva Zelanda publicó un mensaje de aliento hacia sus jugadoras: “Fue un día duro, pero seguimos de nuevo, juntas”.

A tough day today. But we go again, together 🌿❤️ 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/QBfhpeH57V — New Zealand Football (@NZ_Football) February 20, 2022

Estados Unidos se juega el título en la última ronda

El equipo local, que suma cuatro puntos en dos partidos, se disputará el título en la última jornada del martes ante Islandia, que tiene seis unidades tras su triunfo del domingo 2-1 ante la República Checa.

Natasha Anasi marcó en el minuto 11 y Selma Sol Magnusdottir en el 18 para Islandia mientras la checa Michaela Khyrova recortó distancia en el 85.

Así luce la tabla a falta de una ronda en la She Believes Cup: