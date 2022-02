Biden anuncia sanciones a Rusia; no enviará tropas a Ucrania

En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció este jueves una nueva tanda de sanciones económicas contra bancos, élites y exportaciones de Rusia, en respuesta a su invasión de Ucrania. EE. UU. impondrá sanciones y restricciones a las exportaciones a Rusia, afirmó el presidente, quien añadió que “esto impondrá un costo alto a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo”.

Sancionará, además, a otros cuatro bancos rusos, y suprimirá más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Moscú. “También añadimos nombres a la lista de (las élites) rusas y sus familiares que son sancionados”, afirmó Biden, quien agregó que sancionar personalmente a Vladimir Putin también está “sobre la mesa”.

El presidente de EE. UU. dijo, asimismo, que sacar a Rusia de la red interbancaria Swift sigue siendo “una opción”, pero que “actualmente no es una posición” compartida por los europeos, y aseguró que las otras sanciones financieras anunciadas tendrán “tanto o más impacto” que esa medida solicitada por Ucrania. Biden repitió que EE.. UU. no actúa solo: “Vamos a limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes”, dijo, y aseguró que Putin se convertiría en “un paria en la escena internacional”.

En su discurso, Biden fue enfático en que EE. UU. defenderá “cada ápice del territorio de la OTAN”, pero no enviará tropas a Ucrania. “Nuestras fuerzas armadas no van a Europa para combatir en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a estos aliados del Este”, afirmó en su discurso televisado.

It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military.

It will degrade their aerospace industry.

It will hurt their ability to build ships.

It will be a major hit to Putin’s long-term strategic ambitions.

And we are prepared to do more.

