El piloto ruso Nikita Mazepin no seguirá compitiendo en Formula 1

La escudería estadounidense de Fórmula 1 Haas anunció su decisión de poner fin “con efecto inmediato” a su relación con el patrocinador ruso Uralkali y al contrato del piloto Nikita Mazepin, también ruso, debido a la invasión de Ucrania.

“Como el resto de la comunidad de la Fórmula 1, el equipo está en shock y triste por la invasión de Ucrania, y desea poner un final rápido y pacífico al conflicto”, escribió Haas en un comunicado.

La identidad del reemplazo de Mazepin no fue comunicada de manera inmediata pero debería conocerse antes de la segunda y última tanda de pruebas de pretemporada, que tendrá lugar en Baréin del 10 al 12 de marzo.

Nikita Mazepin (23 años) es hijo del millonario y oligarca ruso Dmitry Mazepin, accionista del grupo Uralkali, especialista en la producción de potasa, y su contrato estaba ligado al patrocinio de la escudería.

En la última jornada de la tanda de pruebas de pretemporada de Montmeló, el 25 de febrero, Haas había decido quitar de sus monoplazas los colores rusos de Uralkali, que adornaban habitualmente sus coches.

El promotor del campeonato mundial de Fórmula 1, Formula One, anunció por su parte el jueves la ruptura definitivamente de su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, cuya edición de 2022 debería ser la última organizada en Sochi, antes de trasladarse a San Petersburgo.

Haas F1 Team has elected to terminate, with immediate effect, the title partnership of Uralkali, and the driver contract of Nikita Mazepin#F1 https://t.co/4GTpheuNTi

— Formula 1 (@F1) March 5, 2022