El doctor Edwin Asturias, profesor de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología y extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), se refirió al vencimiento de vacunas en Guatemala.

El profesional consideró que al paso que avanza la inmunización contra coronavirus, el gobierno tendrá que disculparse con los Estados Unidos por, según sus palabras, desperdiciar cientos de miles de dosis de la vacuna Moderna.

Además, señaló que las autoridades del Ejecutivo tendrán que justificar su actuar ante el pueblo de Guatemala por más vacunas Sputnik V “que irán al basurero”.

Ello tomando en cuenta que el pasado 28 de febrero se vencieron más de 1 millón de dosis del fármaco ruso y se prevé que caduquen otros 2 millones a finales de marzo.

En ese contexto, Asturias mencionó por medio de una publicación en sus redes sociales que en “cada indicador, la ‘capital pro familia’ es vergüenza en C.A.” y compartió una serie de gráficas que muestran la situación en la región.

Este miércoles fue consulta

“Un Gobierno que no ha mostrado la capacidad de llevar la vacuna a toda la población y usar las vacunas que se le dieron con tiempo, mientras que existe una modalidad global en países de África y otras regiones de llevar aún más dosis”, destacó.

do durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con relación a los planteamientos que hizo en Twitter y el epidemiólogo resaltó que, ante este contexto, un país donador se podría preguntar si continuar o no apoyando a Guatemala en un futuro.

En ese sentido, consideró que obviamente no se le puede seguir dando dosis a un sistema ineficiente que no logra vacunar a su población y que, además, hay una pérdida de estos fármacos que tanto han costado y que tienen un valor enorme, no solo económico, sino estratégico en términos de proteger a las personas.

Asturias añadió que lo que se vive en Guatemala se lee con alta preocupación, pues se montó todo un proceso de ayuda de parte de Estados Unidos y otros países amigos para asegurarse de que la nación centroamericana tuviera suficiente vacuna, a pesar de que se fijó un presupuesto para la compra de estas dosis.

Falta implementar nuevas estrategias de vacunación

Al ser cuestionado acerca de cómo lograr que la vacunación contra el Covid-19 pueda avanzar de manera más ágil y beneficiar a la población, en lugar de que las dosis se pierdan por llegar su fecha de caducidad, Asturias resaltó que lo principal es que haya compromiso.

“Realmente la vergüenza que debe tener este gobierno es que no convirtió la vacunación en su prioridad”, expresó.

E hizo referencia a campañas de inmunización contra la rubeola y el sarampión que se dieron durante Gobiernos anteriores y tuvieron resultados altamente positivos.

Un factor que incide en la baja tasa de vacunación que se mantiene en el país es la poca información sobre el proceso para tener acceso a las dosis, pues hay gente que quiere recibir el fármaco, pero todavía desconoce a dónde acudir, añadió el entrevistado.

A criterio del epidemiólogo, hay tres acciones que el Ministerio de Salud y el Gobierno como tal podrían hacer todavía

Contratar más vacunadores, pues cuando dicen que lo que faltan son brazos, en realidad les faltan manos para vacunar. El actual sistema de atención primaria de salud de Guatemala, que incluye los centros y puestos de salud, no se dan abasto para vacunar a la población a la que se le necesita dar cobertura.

Tanto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como el propio Ministerio de Trabajo debieran salir con una recomendación a todos los centros de trabajo de que se debiera estimular la vacunación. Es decir, que no se obligará a las personas a vacunarse, pero sí se recomendará como entidad estatal y de salud que lo hagan para poder ir al trabajo.

“Como se vio en otros países, el éxito en poder llegar a niveles altos niveles de cobertura, es que quienes se vacunan son quienes protegen a los demás”, resaltó Asturias. En ese sentido, dijo que eventos públicos como restaurantes, etcétera, debieran tener la vacunación como condición para poder asistir a ellos. De nuevo, resaltó que es una elección, pues nadie obliga a ir a cierto negocio, pero estos comercios deberían contribuir a la protección para estimular la inmunización y combatir la pandemia.