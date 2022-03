Giammattei: “Estamos brindado entrada humanitaria a todos los ucranianos que buscan refugio”

El presidente Alejandro Giammattei publicó un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró que tal como lo prometió, Guatemala está brindando asilo a ucranianos que huyen de la invasión que Rusia realiza en Ucrania.

Con mensaje en idioma inglés, el mandatario expresó “Como lo prometí, estamos brindado entrada humanitaria a Guatemala a todos los ucranianos que buscan refugio”.

As I promised, we’re already providing humanitarian entrance into Guatemala to all Ukrainians seeking shelter.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 12, 2022