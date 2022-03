El Atlético de Madrid elimina al Manchester United de Cristiano Ronaldo en octavos de Champions

Old Trafford fue la sede del encuentro de cuartos de final vuelta de Champions League entre Manchester United y Atlético de Madrid, en un duelo que llegó empatado a Inglaterra, la serie se la llevaron los colchoneros con un 0-1 a favor y eliminaron a los diablos rojos de Cristiano con un global de (1-2).

El otro partido de martes dejó eliminado al Ajax, quien perdió 0-1 en casa ente el Benfica y se llevó el global 2-3.

El primer hombre en generar peligro en el partido fue el sueco Elanga, primero en un intento de remate pasó atropellando a Oblak y al 12′ luego de una buena conducción de Diogo Dalot, un buscapié de Bruno Fernandes fue rematado por el sueco y con la frente Oblak evitó el gol local.

La respuesta de los del “Cholo” llegó con un tiro de Rodrigo De Paul que parecía ir sin potencia, pero un desvió obligó a David De Gea a volar y evitar el primer gol al minuto 15.

El Atlético de Madrid sorprendió a los locales cuando una apertura de Marcos Llorente terminó en pase a Joao Félix y el portugués anotó el primer gol del encuentro, pero, por un milimétrico del español, la jugada fue anulada al 33′.

Los de Ralf Rangnick manejaban el esférico, pero no encontraban profundidad y un pase al espacio a Joao Félix permitió al portugués dominar el balón y dar un pase de tacó a Griezmann que terminó en centro del francés y en el segundo poste apareció sin marca Renan Lodi y de cabeza batió a De Gea al 41′.

🇧🇷 What a moment to score your first Champions League goal! Renan Lodi ⚽️#UCL pic.twitter.com/M2aZcyXoAY

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022