El futuro de Erling Haaland estaría en el Manchester City

La persecución al delantero del Borussia Dortmund se intensifica cada semana que pasa, y mientras los posibles pretendientes a la firma del jugador esperan ansiosos una decisión final del internacional noruego, continúan circulando informes sobre negociaciones y discusiones por parte de los clubes involucrados.

En el caso del Manchester City, un informe de Jack Gaughan del Daily Mail afirmó recientemnte que los campeones de la Premier League tenían un acuerdo listo para asegurar la firma del delantero centro más buscado del mundo, en un acuerdo que podría superar los 120 millones de euros. al considerar el desembolso total.

#MCFC have been handed a boost in the race to sign Erling Haaland as Barcelona ruled themselves out of any deal that would put the club "at any further risk" #PaperTalk 🗞️

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 14, 2022