EE.UU. amenaza a China con represalias si da apoyo militar a Rusia

A pocas horas de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, el gobierno estadounidense hizo saber el jueves que China se expondría a represalias por “apoyar la agresión rusa” contra Ucrania.

“Estamos preocupados por el hecho de que ellos consideran dar apoyo directo a Rusia con equipo militar que sería utilizado en Ucrania. El presidente Biden hablará mañana al presidente Xi, y le dirá claramente que la China tendrá responsabilidad por todo acto dirigido a apoyar la agresión rusa y no dudaremos en imponerle un costo”, declaró el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

“Vemos con preocupación que China piensa dar a Rusia una asistencia militar directa”, agregó.

Esta es la advertencia más clara lanzada por Estados Unidos a China desde el inicio de la invasión a Ucrania y se produce a solo horas de una conversación entre los dos presidentes, prevista para el viernes.

Este encuentro, el cuarto entre ambos mandatarios desde que Joe Biden es presidente busca “conservar los canales de comunicación abiertos entre Estados Unidos y China”, afirmó en un comunicado la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Jen Psaki.

Una preocupación constante del presidente Biden es que Estados Unidos y China ciertamente están condenados a una competencia despiadada, pero mantener el diálogo basta para que este enfrentamiento no sea un generador de caos a nivel internacional.

Los dos dirigentes discutirán sobre esta “competencia” entre Washington y Pekín “así como de la guerra entre Rusia y Ucrania y de otros temas de interés común”, precisó Psaki.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022