EE. UU. acusa a Rusia de cometer “crímenes de guerra” en Ucrania

El jefe de la diplomacia de EE. UU., Antony Blinken, estimó el jueves que los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania constituyen “crímenes de guerra”, y acusó a Moscú de no hacer “esfuerzos significativos” en el frente diplomático. “Apuntar intencionalmente contra civiles es un crimen de guerra. Después de toda la destrucción de las últimas semanas, me resulta difícil concluir que los rusos están haciendo lo contrario”, dijo Blinken durante una conferencia de prensa en la que aclaró que el proceso legal para una acusación formal aún está en curso.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, calificó el miércoles a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de “criminal de guerra”, una acusación que Moscú consideró “inaceptable e imperdonable”. “Ayer, el presidente Biden dijo que, en su opinión, se habían cometido crímenes de guerra en Ucrania. Personalmente, estoy de acuerdo”, dijo Blinken a los periodistas. “Nuestros expertos están documentando y revisando posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania”, agregó, y prometió compartir el fruto de este trabajo con investigaciones internacionales destinadas a encontrar “responsables”.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022