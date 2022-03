Denise Van Outen reveló que fue víctima de un horrible incidente de video sexual cuando solo tenía 15 años. La estrella de Dancing on Ice, de 47 años, admitió que un hombre mayor la grabó en secreto perdiendo su virginidad sin su conocimiento. El traumático incidente tuvo lugar en la década de 1980 y la actriz británica lo comenta en su nueva autobiografía.

En declaraciones a The Sun, reveló: “Nunca antes había estado lista, pero ahora hablo de una situación cuando tenía 15 años cuando un chico mayor con el que perdí mi virginidad nos filmó teniendo sexo sin que yo lo supiera. Él era mayor que yo, y fue muy traumático después. Sabía mi edad, tenía 23 años, y instaló una videocámara poco fiable en su habitación sin que yo lo supiera”.

“Más tarde resultó que no era la única chica a la que se lo había hecho, y cuando se supo unos años más tarde, la policía rompió las tablas del piso y descubrió que también habían filmado a muchas más chicas. Era mi la peor pesadilla”, cuenta la famosa.

La estrella de Gogglebox dijo que el caso llegó a los tribunales y se supo cómo era “realmente” el hombre, pero que trató de bloquear el incidente, debido a un trauma. La cinta erótica resurgió años después, cuando Denise era muy conocida en el mundo del espectáculo.

Denise se sinceró sobre el traumático incidente

El ex, a quien Denise se refiere con el seudónimo de Mike en su nuevo libro, en ese momento amenazó con hablar sobre su aventura y mostrar la grabación. Aunque a la estrella se le concedió el anonimato en el caso judicial, ahora explica con valentía que era importante para ella volver a examinarlo, ya que causó “problemas de confianza para mis relaciones en el futuro”.

Denise se inspiró para hablar después de ver un caso similar que involucra a otras dos estrellas de telerrealidad, en el que alguien fue acusado de publicar un video en línea sin obtener el consentimiento. También quiere inspirar a su hija Betsy, de 12 años, al presentarse y hablar.

Explicó que no está discutiendo el incidente para sensacionalizar su nueva autobiografía, y que intentó ignorar el incidente tanto como pudo, ya que se sentía avergonzada por video. La nueva autobiografía de Van Outen, A Bit of Me: From Basildon to Broadway, ya está disponible para su compra.