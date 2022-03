La actividad de la jornada 11 de la Liga Nacional arrancará este sábado a las 18:00 horas con el juego entre Antigua GFC vs. Xelajú MC en el estadio Pensativo, a las 19:00 horas en un horario poco habitual para los ‘Toros’, Malacateco recibirá a Nueva Concepción en el estadio Santa Lucía.

El domingo se cerrará la jornada con el duelo entre Comunicaciones vs. Cobán Imperial a las 17:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, los cremas llegan con ritmo a este juego tras derrotar 4-2 a New York City el pasado martes en Concachampions, sin embargo, la victoria no le alcanzó a los albos tras caer eliminados por el criterio del gol de visita (5-5 en el global).

Así se jugará la jornada 13 del Clausura 2022

Sábado 19 de marzo

-->

18:00 Antigua GFC vs. Xelajú MC (Tigo Sports)

19:00 Malacateco vs. Nueva Concepción (Claro Sports)

Domingo 20 de marzo

11:00 Sololá vs Iztapa (Tigo Sports)

11:00 Santa Lucía vs. Achuapa (Claro Sports)

15:00 Guastatoya vs. Municipal (Claro Sports)

17:00 Comunicaciones vs. Cobán Imperial (Tigo Sports – TV Nacional)

Emisoras Unidas le llevará todas las emociones del Torneo Apertura con las voces de “El Mejor Equipo” en el 89.7 FM.

También puedes buscarnos en nuestras diferentes plataformas digitales. En Twitter @EUDeportes @EmisorasUnidas y Facebook: https://www.facebook.com/eudeportes te llevaremos todas las incidencias de los enfrentamientos. Además, entérate de previas y todos los resultados en nuestra página web: emisorasunidas.com