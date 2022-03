Willy Olivera: “Queremos volver a ser campeones (de Liga Nacional)”

Luego de la eliminación de Comunicaciones en Liga de Campeones de la Concacaf y el regreso a la acción en Liga Nacional, Willy Olivera se mostró abierto de cara a la afición y habló sobre el encuentro, el futuro de los albos, el público y la Liga Nacional.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, el técnico uruguayo se sinceró sobre la situación crema.

Lo que dejó el partido ante el NYC FC

¿Con qué sentimiento se queda tras la eliminación?

Nos quedó un sabor agridulce porque el equipo hizo todo sacar el resultado y lo merecimos, no solo en la vuelta si no en la ida merecimos más y no se nos dio. En Guatemala creo que sabíamos que era el partido donde podíamos seguir soñando e hicimos todo para sacar el resultado.

¿Qué piensa de la jugada de Corena?

En el partido pensamos que la pelota había entrado porque el arquero del rival estaba dentro de la portería, después lo vimos por video y sí quedan muchísimas dudas, a mí lo que me extraña es que no hayan revisado la jugada.

Revisando bien se nota un penalti clarísimo hacia Corena, un jalón de camisetas donde lo botan y si no era gol era penalti, pero ya no podemos hacer nada, ahora a enfocarnos en lo que viene.

Otra toma ; penal a Corena y el balón entra 💯 pic.twitter.com/aa2z4ZbLhl — Juan Perez (@elchuchoviejo0) March 16, 2022

Los aprendizajes que deja esta participación a Comunicaciones

¿Qué tiene Comunicaciones que compite bien a nivel internacional?

Hemos hecho buenos partidos a nivel internacional porque estos partidos se juegan a otra intensidad, en mejores canchas, el arbitraje es distinto, no paran tanto el juego, dejan seguir más. Hemos analizado y son de 10 a 15 minutos más de tiempo efectivo que en el futbol nacional.

Liga de Campeones, una vitrina para los jugadores cremas…

En la Liga de Campeones nos tocaron 2 equipos de la MLS, el Colorado que había tenido el mejor registro en la etapa de clasificación en la MLS y luego nos toca el campeón , creo que el equipo demostró y fue una vitrina para muchos jugadores y ojalá que el día de mañana tengan ofertas para ir al exterior y demostrar la capacidad que tienen.

¿Con qué momento se queda?

Me quedo con el partido de regreso en Colorado por el clima y todo lo que se vivió, par los penaltis, por la expulsión de Robles, pero el segundo tiempo contra el City fue un partidazo el que hicimos.

Las inversiones de esos equipos… son otra realidad los equipos centroamericanos…

Sí y esa era una de las cosas que usamos mucho como motivación y creo que dentro de la cancha no se vio diferencia y eso le aplaudo a los jugadores, en la cancha lo dieron todo por querer hacer historia y por levantar el nombre del futbol de Guatemala.

¿El público jugó un papel importante?

Se nos erizaba la piel por la increíble cantidad de gente que llegó, en las idas como en las vueltas. La afición en Guatemala fue un partido aparte, apoyándonos en todo el partido, le dio fuerza a los jugadores en los momentos difíciles. Tuvimos dos momentos complicados y el equipo se sobrepuso también con el apoyo de la gente.

Siguiente misión, conquistar el título de Liga Nacional

Ahora a enfocarse en el título de la Liga que se les ha escapado…

Es una obligación que tenemos y está pendiente. Queremos volver a ser campeones. Estamos enfocados en eso y nos queda tratar de buscar el primer lugar de la clasificación, tenemos un partido menos y ganando este partido quedamos en primer lugar y en la tabla general que es lo que queremos.

¿Cómo queda el estado físico del equipo previo al duelo ante Cobán?

Vamos a jugar contra un rival que va a clasificar a finales y que nos ganó en su gancha. Tenemos muchas ganas de revancha, el equipo esta bien. Gamboa no creemos que llegue para el domingo. Se dio la ventaja que en los partidos en Estados Unidos no pudimos llevar a jugadores claves nuestros, como Espino, Lynner, que cada vez que entra es una solución, jugadores importantes para nosotros.

¿Qué le dice a la afición que lleva 7 años sin título?

Lo primero es agradecerles por el apoyo que nos dieron y estar en los momentos difíciles, luego que se queden tranquilos, este grupo no va a dar un paso atrás. Estamos conscientes de que tenemos que ir con todo por este torneo y queremos hacerlo realidad. Ojalá al final de torneo estemos celebrando un campeonato nacional. Por suerte les pudimos dar el campeonato de Concacaf y ahora esto nos de la fuerza para lograr el campeonato nacional.