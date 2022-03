El juego de ida entre Chelsea vs. Real Madrid se jugaría a puerta cerrada

La sanción de Downing Street a Roman Abramovich ha terminado afectando más de la cuenta al Chelsea, que se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Las restricciones económicas impuestas por el gobierno británico al empresario ruso Roman Abramovich impiden al equipo londinense vender entradas para Stamford Bridge, que además, no cuenta con abonados para Champions, por lo que tendría que jugar a puerta cerrada.

The quarter-finals are set! ✔️

What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022