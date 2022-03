Video captó momento en que helicóptero cae en espiral y se estrella

Videos que circulan en medios electrónicos y redes sociales muestran el momento en que un helicóptero se estrella en Rowlett, Texas, en un siniestro que dejó dos muertos este viernes. El reportero de WFAA Matt Howerton compartió en Twitter una publicación en la que se ve al vehículo aéreo precipitándose en espiral hasta impactar el suelo y prenderse en llamas.

El piloto y el pasajero murieron cuando el Robinson R44 impactó un espacio abierto rodeado de negocios. Las víctimas de la tragedia, reportada a eso de las 11:30 horas, no han sido identificadas.

BREAKING: @wfaa has obtained video of the chopper from today’s crash in Rowlett spiraling to the ground before impact.

In it you see the tail rotor detached from the aircraft—spiraling separately down to the ground too.

*This video may be disturbing and strong language is used. pic.twitter.com/jcuTejL9ty

