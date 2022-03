Eriksen afirma que será ‘especial’ regresar al estadio donde sufrió su infarto

El centrocampista danés Christian Eriksen, que el sábado marcó un gol en la derrota de Dinamarca ante Holanda (4-2) en Ámsterdam, afirmó que su próximo partido, el martes ante Serbia en el Parken Stadium de Copenhague, será “incluso más especial” al tratarse del estadio donde sufrió su paro cardíaco en la pasada Eurocopa.

El sábado por la noche, Eriksen se congratuló por un regreso exitoso en el estadio de Ámsterdam, donde jugó con el Ajax al inicio de su carrera, pero reconoció que regresar a la capital danesa será más emotivo.

“Será aún más especial. Hoy fue un poco un calentamiento para el martes, donde deberé correr por el lugar donde ocurrió”, confesó Eriksen a la cadena danesa Kanal 5.

