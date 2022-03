Costa Rica intentará quintarle la clasificación a Catar a Estados Unidos o México

Tras la clasificación anticipada de Canadá, Estados Unidos y México son los mejor posicionados para sellar los otros boletos directos de la Concacaf a Catar-2022 en el cierre de las eliminatorias del miércoles, con Costa Rica apurando sus últimas opciones.

This is where everyone stands after an intense #CWCQ round of action.

–

Presentamos la tabla de posiciones, tras una jornada intensa de #CWCQ pic.twitter.com/AURymSjPvL — Concacaf (@Concacaf) March 28, 2022

Tras la decimotercera jornada del domingo, Canadá lidera el grupo con 28 puntos y la clasificación ya asegurada para el segundo Mundial de su historia después del de México-1986.

Estados Unidos y México, ambos con 25 puntos, ocupan los otros dos lugares que dan acceso directo a Catar-2022, con la escuadra de Gregg Berhalter en segundo lugar por su mejor diferencia de goles.

Costa Rica, con 22 unidades, es la única amenaza para la clasificación directa de México y Estados Unidos, selección a la que recibirá el miércoles en una última fecha en que los cuatro partidos se disputarán simultáneamente. Todos los partidos serán a las 19:05 horas de Guatemala.

-->

Our region's finest ✨ Here are the Best XI players of #CWCQ Matchday 13.

–

Lo mejor de la región ✨ Presentamos los mejores once jugadores de la Jornada 13 de #CWCQ. pic.twitter.com/udFo47YrGt — Concacaf (@Concacaf) March 28, 2022

Costa Rica a por goleada

Costa Rica, con su acelerón final en estas eliminatorias, ya tiene asegurada como mínimo la cuarta plaza del grupo, que da derecho a un repechaje ante una selección de Oceanía.

En busca de su tercer Mundial consecutivo, la escuadra tica ha ganado cinco de los últimos seis partidos, incluido un último triunfo el domingo en El Salvador (1-2).

El equipo de Keylor Navas se ganó así una última oportunidad para asaltar el billete directo cuando reciba el miércoles a Estados Unidos en el estadio Nacional de San José.

Para lograrlo, Costa Rica necesita derrotar a Estados Unidos por al menos seis goles de diferencia o, si el triunfo no es tan abultado, tendrá que esperar a una combinación con una derrota de México ante El Salvador.

Estados Unidos, con la moral alta por su goleada 5-1 del domingo a Panamá con un triplete del estelar Christian Pulisic, está ansiosa por celebrar su regreso a una Copa del Mundo después del fracaso de la clasificación a Rusia-2018.

El Salvador en el Azteca

Tras unas agitadas eliminatorias, México tendrá la oportunidad de celebrar la clasificación ante sus aficionados del estadio Azteca frente a la ya eliminada El Salvador, sexta del grupo con 10 puntos.

El domingo, el ‘Tri’ tuvo que remar durante 70 minutos para abrir el marcador ante la colista Honduras pero acabó sellando un triunfo 0-1 con el que acarician el boleto.

A los pupilos del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino les basta ahora un empate frente a El Salvador para no depender de Costa Rica.

La decepción de Panamá

En las nubes por su regreso a un Mundial, Canadá cerrará el miércoles unas eliminatorias de ensueño visitando a la abatida Panamá en el estadio Rommel Fernández.

El equipo que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen trata de reponerse del doble golpe encajado el domingo, cuando se llevó una paliza 5-1 ante Estados Unidos que les dejaba fuera de la carrera por el Mundial.

Christiansen, que quiere seguir al frente de Panamá, hizo un llamado a sus jugadores a dar la cara ante su público frente a Canadá, que vivió el domingo una jornada inolvidable con la goleada 4-0 a Jamaica que les aseguraba la clasificación.

Duelo en la parte baja

En el estadio Nacional de Kingston, Honduras intentará despedirse del proceso mundialista sumando una primera victoria frente a Jamaica.

El equipo que dirige el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez ha sido la gran decepción de las eliminatorias al sumar apenas 4 puntos y tener asegurado concluir en el último lugar del grupo.

Jamaica, por su parte, es penúltima con 8 unidades y aspira también a ofrecerle una primera victoria en casa a sus aficionados.

*Con información de AFP