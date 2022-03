Jungkook tiene Covid, ¿Qué pasará con BTS en los Grammy 2022?

El pasado 27 de marzo, Jungkook, miembro del grupo de k-pop BTS, se realizó una prueba PCR antes de partir a su viaje en los Estados Unidos, la cual resultó negativa.

Esa mismo días, pero ya en territorio estadounidense, el artista comenzó a sentir un ligero dolor en la garganta, por lo tanto, nuevamente se le realizó una prueba PCR pero en esta ocasión el resultado fue positivo.

Cabe recalcar que el ‘Golden Maknae’ tomó un vuelo antes que los otros miembros, así que se podría decir que no tuvo contacto con ellos, añadiendo a esto, la semana pasada, j-hope dio positivo, por eso mismo, no viajó con los otros integrantes, pero se espera que se una a ellos en los próximos días.

Comunicado oficial emitido en Weverse traducido al español:

-->

“Hola. Esto es BIGHIT MUSIC

Nos gustaría brindarle información sobre el miembro de BTS, Jung Kook, siendo diagnosticado con COVID-19.

Jung Kook dio negativo en una prueba de PCR en Corea, y partió para los Estados Unidos el domingo 27 de marzo (KST) en preparación para la presentación en los premios Grammy.

Después de llegar a Las Vegas, sintió una ligera molestia en su garganta y de inmediato se hizo una prueba rápida de PCR (COVID-19 prueba de PCR molecular) y una prueba de PCR estándar (COVID-19 prueba PCR cuantitativa) en la tarde del domingo 27 de marzo (PT).

Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo, y fue confirmado con COVID-19 el lunes 28 de marzo (PT).

Ha estado actualmente en cuarentena y tratamiento, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias en los Estados Unidos. No presenta ningún síntoma, que no sea un dolor de garganta leve, y lo atenderemos para controlar su salud durante la cuarentena.

Su participación en el programa posterior en el Estados Unidos será determinado por las regulaciones locales sobre COVID-19, mientras estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios.

Nos gustaría extender nuestras más sinceras disculpas a nuestros fanáticos por causarles preocupación a pesar de nuestro esfuerzo por tomar todas medidas necesarias para la salud de nuestros artistas antes y durante todo el horario en los Estados Unidos. Les pedimos por su generosa comprensión y apoyo de todos nuestros aficionados.

Continuaremos brindando apoyo para la rápida recuperación de Jung Kook, colocando como nuestra máxima prioridad la salud y seguridad de nuestros artistas. También cooperaremos diligentemente con las solicitudes y directrices de las autoridades sanitarias. Gracias”.

Algunos ARMYs se preguntan que es lo qué pasará con la presentación de BTS en los GRAMMY 2022 que se llevarán a cabo el próximo domingo 3 de abril y es que en el caso de j-hope, lo más probable es que en los próximos días arribe a Las Vegas.

"Butter" — the second English-language single from #Kpop group @bts_bighit — is nominated for Best Pop/Duo/Performance at the 64th #GRAMMYs.

Co-writer Rob Grimaldi discusses creating the record-breaking hit for one of the world's biggest bands. ⤵️https://t.co/zDN9f66R4D

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 29, 2022