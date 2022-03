Mario Escobar: “Me he preparado durante años para estar a este nivel”

Este viernes 1 de abril tendrá lugar el sorteo final de la Copa del Mundo, en donde se determinará en qué grupos se ubicarán las 32 selecciones calificadas a la máxima justa futbolística del planeta y cómo quedará conformado el cuadro rumbo a la final.

Tras los últimos encuentros de eliminatorias, 29 selecciones ya se aseguraron su lugar Catar 2022, incluido el anfitrión, la última confederación que culminó con su actividad fue Concacaf el miércoles por la noche.

Concacaf, estará representada por Canadá, México y Estados Unidos, pero también podrá tener representación de los árbitros en el Mundial de Catar, donde el guatemalteco Mario Escobar es uno de los candidatos para estar presente en la justa mundialista.

Mario Escobar sueña con el Mundial de Catar

El árbitro Mario Escobar Toca, dialogó con El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, sobre su ilusión de estar en el Mundial de Catar 2022, el guatemalteco estuvo presente en el duelo entre México vs. Estados Unidos la semana pasada y recibió calificaciones positivas.

Mario Escobar espera convertirse en el tercer árbitro guatemalteco en dirigir en un Mundial, previamente lo hicieron Rómulo Méndez Molina y Carlos Batres. Walter López estuvo en Brasil 2014, pero solamente como cuarto árbitro.

“Esperamos estar en el Mundial, queremos estar allí. Tenemos la posibilidad, tuve la oportunidad de estar en varias competencias, disfruto mucho el futbol, tengo los álbumes completos desde el Mundial de 1998, y estoy ansioso por el sorteo”, indicó el juez central guatemalteco.

¿Se ve en el Mundial de Catar?

No me quiero adelantar, somos candidatos, pero somos ocho árbitros candidatos de Concacaf, yo hice cálculos desde antes de ser gafete FIFA y yo hacía mis pronósticos que quería estar en el Mundial de 2022, el hecho de ser incluido en este proceso me daba por satisfecho, porque hay que reconocer que hay árbitros de más recorrido de mayor experiencia, nunca me imaginé ser un candidato potencial, me he preparado durante años para estar a este nivel. Mi papá no pudo estar en el Mundial de Francia 1998, pero yo quiero estar en un Mundial de Catar 2022.

Sensaciones tras dirigir un México vs. Estados Unidos

Realmente, cada vez que salgo de un partido analizo cuales son mis virtudes, aciertos y lo que queda por mejorar, uno se topa con todo tipo de opiniones, uno debe estar consciente de las críticas hacia los árbitros, yo sigo trabajando y nunca me imaginé dirigir un México vs. Estados Unidos en el estadio Azteca.

En mis años de carrera nunca estuve en ese estadio, estar por primera vez allí en el Clásico de la Concacaf fue algo increíble y una responsabilidad de hacer bien las cosas, contento con todo lo que se genera detrás de esto, se que pueden hablar bien o mal, pero yo siempre soy el primero en analizar y ser lo más objetivo con mi trabajo.

¿Cuándo podría confirmar su presencia en Catar?

Desconozco la fecha puntual, no podría estimar tiempos porque nunca he estado en un proceso, y más aún cuando no se han completado los equipos participantes, cuando el Mundial se juega en junio la notificación llegaba en febrero, no sé si me llegará ese correo de confirmación, pero aún no podría dar una fecha como tal.

Estuvo presente en la Copa Africana de Naciones…

Defnitivamente el participar en un torneo como la Copa Africana es muy bien visto por el mundo futbolístico y personalmente me deja una satisfacción enorme, en las cuatro fechas anteriores que tuve actuación en Concacaf me dejó un buen sabor de boca, la Comisión de Arbitraje de FIFA y Concacaf tomarán su decisión, yo puedo estar en la lista, pero no sé si estaré como cuarto árbitro, el principal o en el VAR, pero me considero apto para este torneo.

¿Cómo es su preparación?

Hay que intensificar la preparación, siempre se puede estar mejor, tengo que acoplarme a las demandas del plan de trabajo, FIFA determinará cuándo se harán seminarios, pero todo empieza en la Federación de acá, siempre se debe intensificar la preparación, poder representar a Guatemala siempre será un orgullo.

¿Qué opina del arbitraje guatemalteco?

Siempre hay oportunidades de mejora, siempre digo que somos seis cada jornada en nuestro futbol, siempre habrá árbitros que harán mejor trabajo y merecen repetir, cuando tengo mal trabajo lo veo como un compromiso para mejorar, el futbol de Guatemala siempre te pone retos.

Me gustaría que la gente conociera más el futbol de Guatemala, la gente no conoce mucho a Guatemala, yo siempre soy el primer interesado en mejorar en nuestro futbol.