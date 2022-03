Mulet señala plan para no dejar participar a candidatos en próximas elecciones

El expresidente del Congreso y también excandidato presidencial, Edmond Mulet, señaló que hay un plan para no dejar participar a algunos candidatos en las próximas elecciones generales de Guatemala.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el también exdiplomático aseguró que el referido plan estaría siendo organizado por el presidente de la república, Alejandro Giammattei.

Al ser preguntado sobre las razones que lo llevan a responsabilizar al gobernante, expuso que tal situación se la han confirmado personas cercanas al mandatario.

Por aparte, consideró que Giammattei tendría cierta incidencia en el TSE y dijo que algunos magistrados le han dicho que están recibiendo presiones, pero que no van a acatarlas, pues se consideran independientes.

De momento, no hay postura del Ejecutivo sobre este tema.

-->

Edmond Mulet, excandidato presidencial: "Algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral me dicen que están recibiendo presiones (del presidente Alejandro Giammattei)" pic.twitter.com/YnK4NwddjL

Las declaraciones de Mulet se dieron en el marco de una entrevista en la cual se abordaron las advertencias que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha hecho a ciertos posibles candidatos por supuestamente incurrir en campaña anticipada.

A criterio del exdiputado, las acciones de parte de esa entidad han sido selectivas, pues han sido contra él y otras personas, pero dejando fuera a quienes sí están prácticamente en campaña activa.

En su caso, señaló que recibió una nota del órgano electoral en la que se mencionaba la reciente publicación de su autobiografía titulada “El Nuevo Comienzo”.

El diplomático consideró que, si su libro no tiene nada que ver con temas políticos ni partidos o algo que involucre las elecciones generales, no comprende por qué el haberlo presentado podría ser tomado como propaganda electoral.

“La semana pasada, el Registro de Ciudadanos del TSE me notificó una resolución donde se me acusa de estar haciendo propaganda ilegal, esto no está tipificado en la Ley Electoral ni en ningún otro aspecto”, dijo.