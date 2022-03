OTAN advierte que Rusia reagrupa tropas en Ucrania para nuevos ataques

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió este jueves que Rusia reagrupa sus tropas en Ucrania para lanzar nuevos ataques, en momentos en que Moscú abrió un nuevo frente amenazando con cortar las entregas de gas a la Unión Europea (UE) si no recibe el pago en rublos. “Las unidades rusas no se están retirando sino que están reposicionándose”, aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Según Stoltenberg, el presidente ruso, Vladimir Putin, pretende “reforzar su ofensiva en el Donbás”, la región del este de Ucrania controlada ya en gran parte por los separatistas prorrusos, “manteniendo la presión sobre Kiev y otras ciudades”. Habrá “más ataques, con más sufrimiento”, agregó. Por su parte, el general ucraniano, Pavlo “Maestro”, consideró igualmente que las tropas rusas “se están reagrupando para atacar y enviar un máximo de fuerzas” al sur y el este.

