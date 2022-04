Los mejores memes que dejó el sorteo de la Copa del Mundo 2022

Este viernes 1 de abril tuvo lugar el sorteo final de la Copa del Mundo, en donde se determinó en qué grupos se ubicaron las 32 selecciones calificadas a la máxima justa futbolística del planeta.

Tras los últimos encuentros de eliminatorias, 29 selecciones ya se aseguraron su lugar Catar 2022, incluido el anfitrión.

Las tres selecciones restantes para completar el grupo de 32 se completarán después con dos repescas (una es Sudamérica vs. Asia, y la otra es Concacaf vs. Oceanía) y la final del eliminatorio europeo entre Gales y el ganador del Escocia vs. Ucrania (esta llave se encuentra pendiente debido a la invasión rusa de Ucrania).

Será la primera edición de la Copa del Mundo que se realice en el otoño correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar el 21 de noviembre de 2022 y terminará el 18 de diciembre de 2022. La razón por la que se juega en esa fecha tiene que ver con el calor: en junio y julio, las temperaturas del país árabe llegan a los 50° grados, condición que hace imposible soportar una competencia de fútbol tan masiva.

España viendo el sorteo | Les toca Alemania. pic.twitter.com/THlOfIZUOO — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) April 1, 2022

La fase de grupos está pactada para realizarse del 21 de noviembre al 2 de diciembre en el Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Al Rayyan Stadium, Lusail Stadium, Ras Abu Aboud Stadium, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.

, con Al Bayt Stadium y Lusail Stadium como sedes de estos compromisos. Por último, la final será el domingo 18 de diciembre en el Lusail Stadium.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales/ Escocia vs. Ucrania

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Grupo D: Francia, Perú/ Australia vs. EAU, Dinamarca, Túnez

Grupo E: España, Costa Rica/Nueva Zelanda, Alemania, Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur

#FinalDraw | Así quedaron conformados todos los grupos para el Mundial de Catar Detalles 👉🏻 https://t.co/OKbiQlvnOA pic.twitter.com/eLhIT8Uu8C — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 1, 2022