Liverpool cerca de las “semis” de la Champions tras vencer al Benfica

El Liverpool ganó en Lisboa 3-1 al Benfica este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y dio un paso hacia las semifinales de la Champions.

Con goles de Ibrahima Konaté (17), Sadio Mané (34) y Luis Díaz (88), los ‘Reds’ doblegaron al Benfica, si bien los portugueses pusieron en aprietos a los visitantes, especialmente después del gol del uruguayo Darwin Núñez (49).

Los ‘Reds’ saltaron al Estadio da Luz dominantes, acosando desde los primeros compases del partido la portería defendida por el griego-alemán Odisseas Vlachodimos. Mohamed Salah buscó el gol, primero con un disparo desviado luego de un pase de tacón de Sadio Mané (9) y después con el egipcio pasando a Naby Keita, que remató a los guantes de Vlachodimos (12).

The dance might be the safer option in future, @_fabinhotavares 😂 pic.twitter.com/ozHkgb4fBL

— Liverpool FC (@LFC) April 5, 2022