Sabrina Sabrok y Bella de la Vega: lo que se sabe sobre un video íntimo

Sabrina Sabrok volvió a causar polémica, pues aunque desde fechas recientes ha señalado sus intenciones de hacer un filme para adultos junto a Bella de la Vega, en esta ocasión la famosa corroboró que es casi un hecho.

El pasado 26 de marzo, Bella de la Vega, dio a conocer que tras su éxito en OnlyFans, confesó que le gustaría trabajar junto a Sabrina Sabrok.

Durante su más reciente entrevista con Venga la Alegría, Sabrok se mostró de acuerdo de crear una cinta erótica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella De La Vega Actriz (@actrizbelladelavega)

“Trato de hacer contenido nuevo todo el tiempo, por ejemplo esta chica que quiere hacer contenido conmigo, Bella de la Vega, pues le voy a decir que sí la verdad, porque todo lo que venga así innovador, mejor”, aseguró.

-->

“No importa la edad, lo importante es que sea atrevida, que quiera crear contenido para eso, yo creo que se ve bien”, agregó Sabrina.

Bella de la Vega dijo que se encontraba comprando diversos artículos que podrían ayudar en caso de que se concretara todo.

“Quiero decir que me estoy preparando, porque todo lo tomo en serio, entonces ya fui yo a ver lencería, a ver tacones y obviamente juguetitos para divertirnos, hasta ya me peiné. (A Sabrina) Espero que te guste mi look, porque tú eres como una muñecota, y yo voy a ser como una muñequita”, comentó.

Acerca de la petición que le hizo Sabrok para su audición, que fue enviarle un video completamente desnuda, Bella reveló que sí lo hará porque así fue como lo pidió la actriz de contenido para adultos.

“Sí (lo voy a hacer), eso me pidió Sabrina y yo lo voy a hacer. Estoy dispuesta a hacerlo, obviamente que me va a costar un poquito de trabajo, pero espero que le guste a ella, que ese es el objetivo, que le guste a la casa productora y que también a la gente le guste, a la gente que consume ese producto”, dijo la bailarina.

El hecho ha generado un escándalo, pues algunos cibernautas agregan que ambas mujeres ya están muy grandes de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

“Bella era una reconocida actriz y por memoria de su esposo no debería de hacer esto”, “Qué pensará José Ángel García de esto en el cielo”, “Esta mujer se enloqueció”, fueron algunas reacciones de sus fans.

¿Qué le pidió Sabrina a de la Vega para colaborar?

“Que me mande videos desnuda o haciendo algo que yo vea que no tiene pena de hacer, porque mucha gente quiere, pero a la larga pues le da pena mostrar el cuerpo o mostrar la cara”, dijo Sabrina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella De La Vega Actriz (@actrizbelladelavega)

►Cuba Gooding Jr. se declara culpable por abuso