Esposa de Lewandowski se encuentra en España y dice estar aprendiendo español

Este viernes se hizo viral una historia de Instagram publicada por la esposa de Robert Lewandowski, Anna Lewandowska colocó en su Instagram un mensaje en español y dijo encontrarse en el país ibérico, esto mientras los rumores del posible fichaje de su esposo por el FC Barcelona aumentan.

“¡Hola a todos! Buenos días desde Mallorca. Es genial que estoy aquí de nuevo. Estoy empezando a aprender español. ¿Qué les parece?”, publicó en la historia Lewandowska, quien inició el video hablando en español.

El pasado 11 de abril, un medio polaco llamado “TVP Sport” dijo que el fichaje de Lewandoski por el Barça estaba hecho y que firmaría por los próximos tres años con el cuadro azulgrana. Esto lo decían basado a una información conseguida con el entorno del jugador.

📱Anna Lewandowska ha utilizado su perfil de Instagram para compartir que está en Mallorca mientras a su marido se le vincula con el FC Barcelona 🗨️"Estoy empezando a aprender español. ¿Qué les parece?" 🙄Juzgad vosotros mismos pic.twitter.com/wiTM7uwTRK — Diario AS (@diarioas) April 15, 2022

Esta información publicada en Polonia ha sido desmentida por el FC Barcelona, el director deportivo del club Mateu Alemany, en la previa del duelo ante el Eintracht dijo que no tiene ningún acuerdo cerrado con el polaco.

Pero según un articulo publicado por el periodista Sergi Solé en “Mundo Deportivo”, al FC Barcelona le consta que el delantero polaco tiene el interés de abandonar el Bayern y fichar por el FC Barcelona.

La respuesta del Bayern

Ante estos rumores, el cuadro bávaro se ha mostrado firme en su idea de mantener al jugador, el actual presidente del club Oliver Kahn negó la posibilidad de que el polaco abandone el club. Cabe recordar que el contrato de “Lewy” vence en 2023.

“Lewandowksi definitivamente jugará con el Bayern la próxima temporada. Es importante recordar que tiene un contrato que es válido por otra temporada. No estamos locos y no podemos discutir la salida de un futbolista que hace entre 30 y 40 goles por temporada”, expresó el ex portero alemán para Prime Video.