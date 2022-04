Cristiano consigue su hat-trick 60 y acerca al United a la zona Champions League

El Tottenham (4º) y el Arsenal (ahora 6º) perdieron por 1 a 0 en sus respectivos partidos del sábado ante Brighton y Southampton, en la 33ª jornada de la Premier League, donde el Manchester United ganó 3-2 al colista Norwich y se puso quinto.

Cristiano Ronaldo fue la estrella absoluta de los ‘Red Devils’, con un ‘triplete’ en Old Trafford, que permite a su equipo ser el gran beneficiado del día en la carrera por el ‘Top 4’, al que aproxima a 3 puntos.

El partido fue mucho más complicado de lo esperado para el Manchester United ante el último clasificado.

Cristiano Ronaldo adelantó a los locales en la primera media hora (minutos 7 y 32), pero el Norwich sorprendió equilibrando después, con dianas de Kieran Dowell (45+1) y Teemu Pukki (52).

Pukki becomes the first Norwich player ever to score 10+ goals in successive @premierleague seasons! 👏#NCFC | 🔴 #MUNNOR 🟡 2-2 (57) pic.twitter.com/5grpnNQo5o

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 16, 2022