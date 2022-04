El Liverpool tumba al City de la FA Cup y podría lograr cuatro títulos esta temporada

El Liverpool, haciendo valer su impresionante primera mitad de partido, resistió la reacción del Manchester City y terminó imponiéndose 3-2 este sábado en su semifinal de la Copa de Inglaterra, con lo que se clasificó a la final.

We'll be back again in May ✊🔴 pic.twitter.com/M7mlpZxaqI

— Liverpool FC (@LFC) April 16, 2022