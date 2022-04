VIDEO. Marc Márquez sufre nueva caída y suma su sexto accidente de la temporada

El español Marc Márquez (Honda) sufrió una nueva caída este sábado en la tercera sesión de ensayos libres del GP de Portugal, en la que el más rápido fue el piloto local Miguel Oliveira (KTM). El incidente se dio durante la curva número 8 cuando el catalán iba al rededor de unos 80 km/h sobre el asfalto mojado por la lluvia.

The slow crashes can often be the ones that sting! 👀

But thankfully @marcmarquez93 was all OK after this 1st gear highside in #MotoGP FP3! 💪

#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/qnJB3ZMwzy

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022