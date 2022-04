Donado: “No es posible seguir relegando la búsqueda de la verdad en los procesos penales”

El presidente Alejandro Giammattei entrevistó al aspirante a fiscal general, Jorge Luis Donado Vivar, quien actualmente es el procurador General de la Nación.

Entrevista a Donado

Estas son las preguntas que Giammattei le planteó a Donado y las respuestas que le brindó el candidato:

¿Cuál es la mayor debilidad en el MP?

No puedo identificar una debilidad dentro del MP. Para contestar su pregunta me debo referir al plan que fue puesto a disposición de la postuladora y del escrutinio público.

El plan que estoy proponiendo define tres grandes áreas de interés, una consultiva, que sería la medular, pues es la encargada de apoyar en la persecución penal.

La administrativa, que fija el andamiaje que apoya logísticamente la persecución penal. Y un área transversal, que contempla la especialización del personal.

En cuanto a las debilidades, puedo hablar sobre la falta de política de persecución penal, cuando el expediente ingresa al MP hay falta de comunicación dentro de las fiscalías. También, deficiente información entre las fiscalías y otras instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la persecución penal.

En el área administrativa hay una metodología no adecuada en lo que es la gestión del MP. La entidad tiene presupuesto, pero no se ha tenido la capacidad de generar el gasto respectivo y proveer a los fiscales de lo necesario.

En el área transversal se debe replantear el área de capacitación porque no existe, por ahora, la capacidad de especializar al recurso humano.

¿Hay algo más que quiera agregar?

La finalidad de presentar mi plan ante la comisión, los guatemaltecos y ante usted, es manifestar que no es posible que sigamos relegando la búsqueda de la verdad dentro de los procesos penales, porque eso hace fracasar definitivamente los sistemas.

Me motiva presentarme, postularme como candidato a fiscal general porque quiero y es mi deseo servir a mi país, servir a Guatemala tal y como lo he hecho al día de hoy. Y es por eso que me someto tanto al escrutinio público como a la opinión de la comisión de postulación y a la opinión de los guatemaltecos, buscando la oportunidad de dar lo mejor a Guatemala.

Agradezco la oportunidad que me da para poder plantear que esto es una propuesta. Creo que el MP es una institución importante y ese momento de poder generar algunos cambios para poder ir mejorando y darle al guatemalteco la certeza de que una investigación criminal objetiva, técnica, objetiva y con proyección humana es posible.