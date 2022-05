Villarreal desea hacer historia apunta a la remontada ante el Liverpool en casa

El Villarreal recibe el martes al Liverpool en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones con la difícil misión de remontar el 2-0 encajado el miércoles pasado en Anfield.

⌛️ Just 90 minutes from Paris!

🤔 Which two will reach the final?#UCL pic.twitter.com/CzitrzyNRe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2022